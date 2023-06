Opdenergy strappa a Madrid: Opa da 866 milioni di Antin sulle rinnovabili spagnole

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Opdenergy vola alla Borsa di Madrid dopo l’offerta di acquisizione lanciata dalla francese Antin Infrastructure Partners per 866 milioni di euro. Il titolo della società spagnola di energie rinnovabili è arrivata a guadagnare oltre il 40% a 5,68 euro, mentre a Parigi il titolo Antin è debole.

Offerta in contanti a 5,85 euro per azione



Antin ha annunciato un’offerta in contanti sul 100% di Opdenergy a 5,85 euro per azione "con l’intenzione di delistare il titolo". Come precisa un comunicato, si tratta di un premio del 46% rispetto al prezzo di chiusura di Opdenergy di venerdì scorso, del 42% rispetto alla media ponderata degli ultimi sei mesi e del 23% sul prezzo dell’Ipo del luglio 2022. “E’ una transazione amichevole e azionisti di Opdenergy in rappresentanza del 71% del capitale hanno concordato di accettare l’offerta e intendono re-investire una parte dei loro proventi”, indica il comunicato di Antin, facendo riferimento all’accordo raggiunto con i soci fondatori e l’attuale Ceo, Luis Cid Suarez. La società francese aggiunge di essere “impegnata a sostenere le attività di Opdenergy nel loro insieme e prevede di mantenere l’attuale management”, oltre alla sede in Spagna. Per Antin, la società spagnola ha “un grande potenziale di sviluppo come importante attore della transizione energetica in atto in Spagna”. Opdenergy è un produttore di energie rinnovabili “con un portafoglio diversificato sia geograficamente, sia in termine di fonti energetiche”, ha impianti per una capacità di 904 megawatt e sta sviluppando altri progetti per un totale di 951 megawatt. Fondato nel 2005, il gruppo è presente in Spagna, Stati Uniti, Cile, Italia e Messico.