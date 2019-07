Opec e Russia oggi sposi. Firmata la carta che rende permanente la coalizione

Il ministro saudita Khalid Al Falih ha sottolineato più volte che l’evento di oggi è di portata «storica», ma è apparso altrettanto chiaro che per arrivare al traguardo ci sono state concessioni.

L’Opec Plus non avrà una sua sede (in passato si era ipotizzato un quartier generale a Mosca), ma si appoggerà alle strutture del segretariato generale dell’Opec, a Vienna. Tutti i Paesi contribuiranno alle spese di mantenimento della nuova organizzazione, che si riunirà periodicamente per valutare le condizioni del mercato petrolifero e coordinare le politiche necessarie a «mantenerne la stabilità»: tradotto, per concordare tagli di produzione più o meno ampi quando c’è un eccesso di offerta che deprime il prezzo del barile.

«L’Opec Plus – ha spiegato Al Falih – è come una grande busta, che contiene anche l’Opec». Ma quest’ultima non risulterà né «indebolita», né «scavalcata», ha rassicurato il saudita. «Il processo decisionale all’interno dell’Opec, che richiede l’unanimità, rimane intatto».

Ieri il ministro iraniano Bijan Zanganeh aveva denunciato il rischio di consegnare ogni decisione all’asse Mosca-Riad: «L’Opec potrebbe morire». Ma evidentemente Teheran è stata rassicurata.