Opec, sì ai tagli ma sale l’insofferenza sull’asse Mosca-Riad

Il ministro iraniano Bijan Zanganeh aveva chiarito subito la sua posizione, denunciando la crescente marginalizzazione dell’Opec da parte di Arabia Saudita e Russia: «Non ho nessun problema con i tagli produttivi – è stato il suo esordito all’arrivo a Vienna– . Ma con questo tipo di processi l’Opec morirà».

Altro che moribonda, aveva ribattuto il saudita Khalid Al Falih: «L’Opec è più vitale che mai. Rispettiamo ogni Paese membro, ma il fatto è che l’Arabia Saudita e la Russia sono i maggiori produttori». E l’Opec «da sola non ce la fa più a riequilibrare il mercato del petrolio».

In molti hanno cercato di blandire la delegazione iraniana, in una giornata che ha visto la Repubblica islamica sotto i riflettori anche per la violazione dei patti sul nucleare. L’inviato di Mosca in particolare, il ministro Alexander Novak, ha avuto un lungo faccia a facca con Zanganeh prima del vertice durante il quale, per ammissione dello stesso iraniano, i due hanno parlato anche dell’export di petrolio da Teheran, crollato a meno di 300mila barili al giorno (dagli oltre 2 milioni di bg di un anno fa) per effetto delle sanzioni Usa.

«Con la Russia abbiamo qualcosa che bolle in pentola – ha raccontato Zanganeh a margine dei lavori dell’Opec – Ma non posso dire di più, perché se parlo apro spazi per qualche nuova sanzione americana contro la Russia o contro l’Iran».

Non è stata soltanto Teheran a usare il vertice per far valere le proprie posizioni.