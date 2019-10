Opel Astra

Grazie alle eccellenti caratteristiche aerodinamiche, a una generazione di motori completamente nuovi e alle trasmissioni di nuovo sviluppo, la nuova Astra diventa un punto di riferimento per efficienza e basse emissioni. Rispetto al modello precedente le emissioni di CO2 sono ridotte fino al 21%, ponendo la nuova Astra al vertice nel segmento delle compatte e rendendola l'Astra più efficiente di sempre. I nuovi motori turbo benzina e Diesel hanno prestazioni brillanti, grazie anche ai moderni cambi manuali a sei rapporti, al cambio continuo a sette velocità e alla nuova trasmissione automatica a nove velocità, presente per la prima volta su Astra. Oltre a distinguersi per l'aereodinamica e gli inediti motori, la nuova Astra vanta numerose tecnologie di ultima generazione, come la nuova telecamera anteriore e posteriore, più piccola e potente, il tachimetro digitale e l'infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch da 8”. Come la berlina a cinque porte, la nuova Astra Sport Tourer si pone al vertice del segmento per emissioni ed efficienza alla guida. Le emissioni di CO2 sono infatti state ridotte del 21% rispetto alla generazione precedente, mentre il meticoloso sviluppo della vettura in galleria del vento ha contribuito a ridurre anche i consumi di carburante, rendendo la nuova Astra la compatta con il coefficiente di resistenza aerodinamica più basso del mondo. Numerose le tecnologie di ultima generazione introdotte nella nuova generazione di Astra, come la telecamera anteriore e posteriore più piccola e potente, il tachimetro digitale e l'infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch da 8”. Nuova Opel Astra Sport Tourer offre inoltre sistemi di assistenza alla guida tra cui i fari anteriori intelligenti a matrice di LED IntelliLux, cruise control attivo, indicatore della distanza di sicurezza, frenata automatica d'emergenza e sistema di mantenimento della corsia di marcia.

