Opel Astra diesel

La motorizzazione a gasolio è disponibile anche sull'ultima generazione dell'Opel Astra.

Elettrificata per la prima volta, con tecnologie di vertice e dinamica come non mai: ecco la sesta generazione di Astra. La novità tedesca è caratterizzata da superfici nette e tese, dal nuovo volto del marchio battezzatl Vizor e dall'ulltima versione del posto guida con il Pure Panel completamente digitale. Solo 4 mm più lunga del modello precedente, nonostante il passo notevolmente maggiore (+13 mm), Astra ha un aspetto sportivo, ma non perde nulla dal punto di vista della praticità nell'uso quotidiano. Con i comandi fisici ridotti al minimo sotto forma di tasti finemente lavorati, il Pure Panel interno raggiunge l'equilibrio ottimale tra digitalizzazione e funzionamento intuitivo senza aver bisogno di sottomenu. Non servono neppure cavi, dato che il sistema di infotainment con servizi in connessione, che può essere comandato con il riconoscimento vocale e in modalità touch, può essere connesso di serie su tutte le versioni ad Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Nel dettaglio la versione selezionata è la Opel Astra 1.5 Turbo 130 cavalli AT8 Edition, lunga 437 cm, larga 186 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 422 a 1.339 litri. Nella versione 1.5 Turbo 130 cavalli AT8 Edition è spinta dalla motorizzazione a gasolio di 1.498 cc (Euro 6), capace di erogare una potenza massima di 96 kW/130 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 52 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 120 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 209 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.438 kg.

Per saperne di più clicca sul nostro listino