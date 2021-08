Opel Astra, con la sesta serie cambia tutto Tanto hi tech, più la ibrida ricaricabile

Le dimensioni sono circa le stesse dell'attuale generazione: lunga 4.374 mm e larga 1.860, un passo di 2.675 mm (aumentato di 13 mm rispetto alla versione precedente) e una capacità del bagagliaio di 422 litri. Ma a cambiare è la gestione dello spazio che ha favorito una maggiore abitabilità di bordo.

Esteticamente si nota subito l'apparenza al nuovo corso stilistico del marchio con il frontale che presenta un'integrazione tra calandra e fari (il Vizor), lo stesso visto sul nuovo suv Mokka. I gruppi ottici ospitano la nuova tecnologia Intelli Lux a Led (di derivazione dall'ammiraglia).

Negli interni si nota un'evoluzione nel design e nelle tecnologie di bordo. Il conducente può ora contare su un doppio display integrato da 10 pollici ciascuno, uno per la strumentazione e l'altro touch per l'infotainment. Di serie sono già disponibili i protocolli Android Auto e Apple Car Play. Ovviamente, come nel Dna Opel, l'attenzione è stata data anche ai sedili, quelli anteriori certificati dagli esperti di Agr, ente indipendente di ortopedici tedeschi.

La sicurezza è sempre al primo posto e su Opel Astra salgono a bordo i più recenti sistemi automatici di assistenza alla guida che comprendono, oltre alla telecamera multifunzione nel parabrezza, quattro telecamere nella carrozzeria (una all'anteriore, una al posteriore e una su ogni lato), cinque sensori radar (uno all'anteriore e uno su ogni angolo), e sensori agli ultrasuoni anteriori e posteriori.

Telecamere e sensori sono integrati con connettività e-horizon nel sistema Intelli-Drive, che aumenta la portata delle telecamere e del radar. Ciò permette al sistema di adattare la velocità in curva, di raccomandare la velocità e di eseguire cambi di corsia semiautomatici. Il sistema di rilevamento delle mani sul volante garantisce la presenza attiva del guidatore in ogni momento.