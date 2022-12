Opel Astra, pronta al debutto la Sport Tourer Electric

Ascolta la versione audio dell'articolo

Opel con la versione a batteria Electric completa l’offerta della nuova Astra. La media del costruttore tedesco di Stellantis arrivata sul mercato con la nuova generazione completa il lungo percorso in direzione dell'elettrificazione, intrapreso col debutto delle varianti ibride plug-in, anche nell'allestimento sportivo GSe e arrivato ora all'elettrico, sempre grazie alle sinergie interne del gruppo Stellantis.

Sia fuori che all’interno non presenta dettagli inediti

La nuova Astra Electric, come già visto per la sorella minore Corsa, non si distingue particolarmente dalle altre versioni. Le uniche soluzioni estetiche specifiche consistono nella lettera e che sta ovviamente per elettrico sul portellone e nei cerchi da 18 pollici con finitura diamantata. Anche gli interni mantengono l’impostazione delle altre motorizzazioni, con il doppio schermo da 10 pollici abbinabile all'head-up display.

L’Astra è la sola sw elettrica tedesca sul mercato

L’Astra Electric è anche la prima station wagon a batteria del brand. Col lancio dell'Astra a zero emissioni alla Opel hanno ottenuto un primato: grazie all'articolazione dell'offerta su entrambe le carrozzerie, a cinque porte e Sports Tourer, la familiare che offre con bagagliaio da 516 a 1.553 litri, la nuova familiare di Opel è anche la prima vettura station wagon tedesca a batteria ad oggi disponibile sul mercato.

Una potenza di 156 cv per un’autonomia di 416 km

Il powertrain non è diverso in maniera sostanziale da tutte le più recenti elettriche arrivate sul mercato di Stellantis: anche sull’Astra Electric è disponibile un motore elettrico anteriore da 156 cv e 270 Nm e una batteria da 54 kWh che prevede un'autonomia di 416 chilometri. Per quello che riguarda le prestazioni, la velocità è di 170 kmh e una ricabilità da 100 kW in corrente continua e da 11 kW col caricatore a bordo.