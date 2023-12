Opel Combo e Zafira Electric, monovolume per la famiglia e i servizi navetta

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Opel presenta i nuovi modelli Combo Electric e Zafira Electric, veicoli ideali per il tempo libero, i viaggi a lungo raggio o come veicoli navetta. A seconda della variante, Combo offre spazio per un massimo di sette persone, mentre Zafira può ospitare comodamente fino a nove occupanti. Nelle nuove monovolumi elettriche conducenti e passeggeri potranno viaggiare ancora più lontano tra una ricarica e l'altra, a zero emissioni locali, godendo di un comfort eccezionale e una sicurezza ottimale. Le nuove edizioni dei due modelli dispongono ciascuna di un massimo di 18 sistemi di assistenza alla guida che rendono ogni viaggio più rilassante. Le due nuove arrivate si fanno subito notare con un frontale ridisegnato. Per la prima volta, entrambe le vetture sfoggiano l'Opel Vizor, il frontale caratteristico del marchio. Con l'Opel Blitz al centro il Vizor si estende senza soluzione di continuità nei fari a LED. E nel cruscotto completamente digitale il guidatore e il passeggero anteriore possono usufruire di sistemi di infotainment intuitivi con schermo touch a colori da 10" basati sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies con connessione wireless per smartphone e ricarica induttiva inclusa.

Combo è il veicolo ideale per la famiglia ed è ancora una volta disponibile in due lunghezze: la versione da 4,41 metri (L1) offre spazio per un massimo di cinque persone mentre il modello da 4,76 metri (L2) può ospitare in opzione fino a sette passeggeri su tre file. In totale, 27 vani portaoggetti con una capacità totale fino a 186 litri offrono molto spazio per gli oggetti essenziali per il viaggio o per gli oggetti di uso quotidiano. A seconda della configurazione dei sedili offre inoltre tra 775 (L1) e 4.000 litri (L2) di volume di carico. Il nuovo Combo può percorrere fino a 330 km con una singola carica ed è alimentato da un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm di coppia, che consente di raggiungere una velocità massima di 135 km/h.

Chi viaggia con una famiglia numerosa o ha bisogno di un veicolo flessibile per offrire servizi navetta, troverà invece nella nuova Zafira Electric quello che cerca. La monovolume è disponibile in due lunghezze (4,98 e 5,33 metri) e offre spazio per un massimo di nove persone. Se lo si desidera può essere particolarmente confortevole nella parte posteriore con quattro sedili indipendenti vis-à-vis. Le porte scorrevoli elettriche controllate da sensori su entrambi i lati del veicolo facilitano l’ingresso e l’uscita dalla seconda e terza fila. La nuova Zafira ha un volume di carico fino a 1.500 litri nella configurazione a nove posti. Con cinque posti a sedere si possono trasportare fino a 3.000 litri e 4.900 con due o tre persone a bordo. La monovolume elettrica è disponibile con batteria da 50 o 75 kWh. Con la più grande, ulteriormente sviluppata, è possibile un’autonomia fino a 350 km. Zafira Electric è spinta da un motore elettrico da 136 CV e 260 Nm e raggiunge la velocità massima di 130 km/h. La navetta e il tuttofare per famiglie possono essere ricaricati rapidamente con corrente alternata utilizzando il caricabatterie di bordo da 11 kW di serie. In una stazione di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua, la batteria da 50 kWh può essere ricaricata a circa l’80% della capacità in circa 38 minuti (45’ per quella da 75 kWh).