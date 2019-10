Opel continua ad accelerare. Corsa diventa anche elettrica

I cambiamenti riguardano anche il peso con una riduzione di ben 108 kg rispetto alla versione precedete, riuscendo a stare sotto la soglia dei 1000kg, sono 980kg per l’esattezza.

La gamma motori resta la stessa includendo sia unità a benzina che turbodiesel, tra i benzina c’è 1.200 cc a 3 cilindri da 75 cv o nella versione turbo da 100 e 130 cv. L’unica versione diesel disponibile al lancio è il 1.500 cc turbo da 100 cv. A queste sin da subito si affiancherà la variante a batteria con una autonomia stimata di 330 km.

Dotata di una batteria da 50 kWh la Corsa-e può essere ricaricata fino all’80% della propria capacità in mezz’ora. Il livello di carica dell’accumulatore è garantito per otto anni può essere controllato tramite l’app myOpel. La nuova Opel Corsa elettrica prevede tre modalità di guida, Normal, Eco e Sport. Le ultime due, forse, sono le più interessanti, con l’ecologica che permette di raggiungere il massimo della percorrenza e la più performante che esprime il massimo delle prestazioni: 136 cv e 260 Nm, per un’accelerazione da 0-100 km/h in soli 8,1 secondi.

È tempo anche per aggiornare Astra, il secondo modello di punta di casa Opel. La piattaforma non cambia dalla serie K del 2015, della quale è il restyling, ma neanche il design subisce molte variazioni. Quello che realmente cambia è la gamma motori. L’obiettivo era quello di ridurre emissioni (ricordiamo che dal 2020 l’UE ha stabilito 95 g/km CO2) e i consumi. Per raggiungere questi goal, i tecnici di Rüsselsheim hanno lavorato realizzando tre motorizzazioni: due benzina e un diesel. I primi sono rappresentati dal 1.2 litri declinato nelle potenze di 110, 130 e 145 cv e il 1.4 litri da 145 cv. Mentre la gamma diesel si compone del 1.5 litri da 105 e 122 cv.

Altro elemento su cui si è lavorato per ridurre consumi ed emissioni, è l’aerodinamica: uno dei fattori più importanti del restyling di Astra. Già nel 2015 erano stati introdotti elementi che favorivano la penetrazione dell’aria e ora, con il restyling, ne sono stati introdotti altri.