Opel Corsa con 13.342 unità vendute + 11%

Con l’aggiornamento di metà carriera la Corsa guadagna grinta e personalità, in particolare nel frontale. La nuova mascherina nero lucida si raccorda coi fari bruniti in un’unica fascia. Nuovi anche i proiettori a matrice di Led a richiesta che adottano 14 diodi luminosi, rispetto gli 8 di prima: ne deriva un fascio luminoso più potente e preciso per far vedere in profondità senza disturbare gli altri conducenti. Cambia meno il posteriore, che si distingue per la scritta Corsa al centro del portellone che si estende per tutta la sua larghezza. L’abitacolo si conferma accogliente e buona è anche la capienza del baule. Il nuovo volante dà maggiore sportività e l’infotainment è pratico e reattivo, con funzioni aggiornabili over the air. I comandi vocali sono attivabili anche pronunciando le parole Hey Opel. Ai 1.200 cc a 3 cilindri a benzina già disponibili da 75 cv o la turbo da 101 cv si aggiungono le mild hybrid a 48 volt abbinate al solo cambio robotizzato. Le vendite sommano sia le elettriche che quelle siglate Vauxhall destinate al mercato britannico.

7/11 9/11 Menu