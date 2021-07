Opel Corsa con 21.124 unità

La nuova edizione della Opel Corsa non ha nulla in comune con la precedente, la cui meccanica era in parte condivisa con la Fiat Grande Punto. Questa sesta generazione è, invece, parente stretta delle altre piccole dell’ex gruppo PSA ora confluito in Stellantis di cui nel 2017 Opel è entrata a far parte, fra cui la DS 3 Crossback e la Peugeot 208. Proposta soltanto a cinque porte prima c’era anche quella con tre porte la Corsa uno stile rigoroso, non troppo elaborato, che esprime solidità e, grazie al lunotto più inclinato, anche un certo dinamismo. Nella sua semplicità l’abitacolo è non soltanto molto accogliente, ma ealizzto con attenzione e dominato dallo schermo disponibile fino ad un massimo di 10pollici del moderno impianto multimediale. Buona la capienza del bagagliaio. Nella guida la Opel Corsa ha un’apprezzabile reattività nelle sospensioni, che la rende anche divertente, e rimane sempre intuitiva nelle reazioni. Oltre alle versioni a benzina e a gasolio, è arrivata anche quella elettrica: promette fino a 330 km di autonomia con una sola ricarica.

