Ottimo risultato per l'Opel Corsa nel mese di marzo 2023, con 4.278 immatricolazioni e quarta posizione complessiva. La compatta tedesca, grazie ai risultati nel terzo mese dell'anno, sale in undicesima posizione nel periodo gennaio-marzo con 8.120 immatricolazioni complessive. La sesta generazione della compatta Opel è più efficiente, avanzata e dinamica e offre una guida più sportiva in virtù della massa ridotta e della seduta bassa. Dotata di un numero di sistemi di assistenza alla guida più elevato rispetto alla maggioranza delle concorrenti del segmento, la cinque porte tedesca presenta anche caratteristiche aerodinamiche nettamente superiori rispetto alla generazione precedente. Ad esempio sfrutta lo shutter anteriore attivo che riduce la resistenza aerodinamica e aumenta l'efficienza riducendo i consumi di carburante e le emissioni, grazie alla chiusura automatica della griglia quando il motore ha meno bisogno di aria di raffreddamento. Con la sesta generazione di Corsa Opel offre per la prima volta anche una versione elettrica. Che può essere ricaricata in cinque ore e 15’ utilizzando un normale caricabatteria a corrente alternata tri-fase da 11 kw, e da 0 all’80% in soli 30 minuti tramite una colonnina DC a corrente continua. Nel dettaglio la versione selezionata è la Opel Corsa 1.2 MT6 e-Elegance, lunga 406 cm, larga 177 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 309 litri. Nella versione 1.2 MT6 e-Elegance è spinta dal motore a benzina di 1.199 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 100 acvalli ed una coppia massima di 205 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 44 litri. Le emissioni di CO2 sono di 99 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 194 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.090 kg



5/12 7/12 Menu