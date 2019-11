Opel Corsa, aerodinamica record

Opel ha ottimizzato l'aerodinamica di Corsa presso il Research Institute of Automotive Engineering and Vehicle Engines nella galleria del vento dell'Università di Stoccarda. Il risultato è un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a solo 0,29 – un valore eccellente per una vettura di queste dimensioni – e, rispetto al modello precedente, un'ulteriore riduzione dell'area anteriore che ora è pari a soli 2,13 m2, che rende la nuova Opel Corsa una delle vetture più aerodinamiche del segmento. “L'aerodinamica è solo uno dei settori nei quali Opel sta aumentando l'efficienza delle proprie automobili”, ha dichiarato Christian Müller, Managing Director Engineering.

“Motori benzina e diesel all'avanguardia e l'elettrificazione sono gli altri strumenti che stiamo utilizzando per tagliare significativamente i consumi di carburante e le emissioni di CO2. Tutte queste tecnologie sono presenti nella nostra nuova Corsa, che sarà inoltre disponibile per la prima volta in versione elettrica, con la Corsa-e”. A causa delle sfide poste dalla riduzione delle emissioni di CO2, la perfezione aerodinamica diventa sempre più importante nel settore automotive e anche per i clienti. Un basso coefficiente di resistenza aerodinamica significa aver bisogno di una quantità di energia minore per far muovere la vettura, il che conduce a sua volta a una riduzione dei consumi di carburante e a un livello inferiore di emissioni.

Per esempio, un taglio del dieci per cento del coefficiente di resistenza aerodinamica porta a una riduzione dei consumi di carburante di circa il due per cento secondo il Nuovo Ciclo di Guida Europeo (Nedc), riduzione che può arrivare fino al cinque per cento quando si guida a 130 km/h. Gli ingegneri di Opel hanno raggiunto questo eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29 studiando con grande attenzione ogni dettaglio che può servire a migliorare l'aerodinamica di nuova Corsa. Per esempio, il sottoscocca dal vano motore all'asse posteriore è rivestito con pannelli piatti che migliorano il flusso dell'aria in quella zona.

La nuova Corsa monta inoltre uno spoiler sullo spigolo posteriore del tetto che migliora il flusso dell'aria e riduce la turbolenza che provoca resistenza aerodinamica. Lo spoiler taglia inoltre la portanza sull'asse posteriore, il che migliora ulteriormente la stabilità in rettilineo, soprattutto alle velocità più elevate tipiche delle autostrade tedesche. La nuova Corsa sfrutta anche lo shutter attivo che riduce la resistenza aerodinamica e aumenta l'efficienza dei consumi di carburante chiudendo automaticamente l'apertura anteriore quando si ha meno bisogno di aria di raffreddamento. Quando è chiuso, lo shutter migliora le prestazioni aerodinamiche deviando il flusso dell'aria intorno alla zona anteriore del veicolo e sotto i lati, invece che farlo passare attraverso il vano motore, la cui efficienza aerodinamica è inferiore. Lo shutter si apre o si chiude in base alla temperatura del liquido di raffreddamento del motore e alla velocità. Per esempio si apre quando la vettura viaggia in salita o in città a temperature elevate. Lo shutter si chiude quando c'è meno necessità di raffreddare il motore, per esempio alle velocità tipiche delle strade urbane.