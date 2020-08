Opel Corsa una batteria non si era mai vista prima per il marchio tedesco

La sesta generazione del modello di punta di Opel, la Corsa è stata sviluppata dopo che il marchio tedesco è entrato a far parte del Gruppo Psa. Ecco perché la nuova cinque porte condivide già la struttura e la meccanica con la Peugeot 208 pur proponendo uno diverso, grintoso, ma con un tasso di classicità in più. Dopo i motori a benzina e diesel ora è arrivata anche la versione elettrica, la Corsa-e. Fuori cambia poco e la presa per la ricarica è lo stesso sportello nella fiancata delle altre versioni termiche. Sotto al cofano ci sono 3 motore elettrici per 136 cv per 337 km di autonomia.