Opel Corsa, dotazione di serie degli allestimenti Edition, Elegance e Gs Line

La versione d'ingresso, Opel Corsa Edition, è dotata di numerose tecnologie e funzioni di comfort, alcune tipicamente Opel come il volante riscaldabile e i sedili riscaldabili (tutte queste funzioni sono disponibili in opzione). I sistemi di assistenza alla guida comprendono, per esempio, l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, il cruise control attivo, il sistema per il mantenimento della corsia di marcia e il riconoscimento dei limiti di velocità. Sopra la versione base, arrivano due allestimenti con caratteristiche diverse.

Corsa Elegance è studiata per offrire il massimo comfort e Corsa Gs Line presenta caratteristiche più sportive. Su Opel Corsa Elegance il sedile lato passeggero anteriore regolabile in sei direzioni, il bracciolo con vano portaoggetti e i fari anteriori ecoLed con fendinebbia a Led. Le ambizioni sportive di Opel Corsa GS Line sono evidenti, nell'abitacolo e nella carrozzeria. Sedili sportivi per guidatore passeggero anteriore, pedaliera in alluminio, padiglione nero e finiture rosse sulla plancia esaltano la sensazione di sportività.

La GS Line si riconosce immediatamente per lo scarico cromato e i paraurti sportivi anteriori e posteriori. La modalità Sport rende ancora più dinamico lo sterzo e l'acceleratore più reattivo. Su entrambe le versioni, tra le altre caratteristiche stilistiche spiccano i montanti centrali color nero lucido e numerose possibilità di personalizzazione tra cui l'ampio elenco di cerchi e il cruscotto digitale, i sedili in pelle e la tinta bicolore.