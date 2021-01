Opel Corsa-e - 1.310 esemplari

La sesta generazione della compatta Opel è più efficiente, avanzata e dinamica e offre una guida più sportiva in virtù della massa ridotta e della seduta bassa. Dotata di un numero di sistemi di assistenza alla guida più elevato rispetto alla maggioranza delle concorrenti del segmento, la cinque porte tedesca presenta anche caratteristiche aerodinamiche nettamente superiori rispetto alla generazione precedente. Con la sesta generazione di Corsa Opel offre per la prima volta anche una versione elettrica. Che può essere ricaricata in cinque ore e 15' utilizzando un normale caricabatteria a corrente alternata tri-fase da 11 kw, e da 0 all'80% in soli 30 minuti tramite una colonnina DC a corrente continua. L'autonomia è pari a 337 km con omologazione Wltp.

