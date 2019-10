Opel Corsa-e: la prima auto da rally elettrica pronta per fine estate 2020

IAA 2019 - Opel Corsa-e Rally Concept

Debutto a fine estate del 2020

Il debutto del primo campionato rally monomarca al mondo riservato alle auto elettriche è previsto per la fine dell'estate 2020. Saranno quindici gli equipaggi a partecipare alla prima stagione del campionato che comprenderà almeno otto eventi e si estenderà fino al 2021, prevalentemente nell'ambito del Campionato Rally Tedesco (Drm). Per maggiori dettagli e l'annuncio del calendario definitivo bisogna attendere il Salone di Essen in programma dal 30 novembre all'8 dicembre 2019.

La presentazione ufficiale di Opel Corsa-e Rally è fissata per il 18 e19 ottobre durante la prova conclusiva del Drm 2019, l'Adac 3-Städte Rallye nella regione di Freyung nella Bassa Baviera.