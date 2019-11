Opel Corsa elettrica

La nuova Corsa-e monta una batteria da 50 kWh che può essere ricaricata rapidamente fino all'80 per cento della capacità in soli 30 minuti. Corsa-e è pronta per tutte le opzioni di ricarica, dal cavo per la presa domestica, alla wallbox o ricarica rapida, mentre la batteria è coperta da una garanzia di otto anni. Il livello di carica può essere verificato con l'apposita app myOpel, per poter ottimizzare tempi e costi di ricarica. Inoltre, l'autonomia può essere regolata da chi guida con la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida: Normal, Eco e Sport. In modalità Sport, reattività e dinamismo della vettura aumentano, con una moderata riduzione dell'autonomia.

In modalità Eco, la Corsa-e diventa adatta per le lunghe distanze e l'autonomia aumenta senza compromettere il confort. Il sistema, infatti, consente di viaggiare ad emissioni zero col massimo del “piacere di guida”. Con una potenza di 100 kW, 136 cv e una coppia istantanea massima di 260 Nm, Corsa-e passa da 0 a 50 kmh in soli 2,8 secondi e in soli 8,1 secondi da 0 a 100 kmh, un risultato degno di una sportiva. Sulla Corsa-e, poi, debuttano tecnologie e sistemi di assistenza alla guida presenti in modelli normalmente superiori. L'autonomia arriva a 330 chilometri.