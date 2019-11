Opel Corsa fari Intellilux Matrix, come funzionano

Al di fuori delle aree urbane, i fari anteriori a matrice inseriscono automaticamente gli abbaglianti. Gli otto elementi Led sono gestiti mediante un'avanzatissima telecamera anteriore ad alta risoluzione e adattano continuamente il fascio di luce alle situazioni del traffico e all'ambiente circostante.

Le auto che provengono dalla direzione opposta e quelle che si trovano davanti a noi vengono semplicemente “tagliate fuori” dal fascio di luce, riducendo al minimo l'abbagliamento, mentre chi guida Opel Corsa ha una visibilità notturna ottimale e dispone così di più tempo per evitare potenziali incidenti con oggetti o animali. Per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2, sulla nuova Corsa Opel offre anche i fari anteriori con Led estremamente efficienti. Ciascun faro consuma solo 13 Watt in modalità anabbagliante, con un risparmio di energia dell'81% rispetto ai fari alogeni. Grazie alla speciale tecnologia dei riflettori, anche i fari anteriori con Led migliorano notevolmente la visibilità.