Opel Corsa, le motorizzazioni nel dettaglio

Al lancio la compatta 5 porte del costruttore tedesco, lunga 4,06 metri, è disponibile con una dotazione di motori benzina e diesel particolarmente efficienti con livelli di potenza da 55 kW (75 cv) a 96 kW (130 cv). I miglioramenti si vedono subito dall'unità d'ingresso 1.2 da 75 cavalli con consumi di carburante nel ciclo Wltp pari a: ciclo misto 5,9-5,3 l/100km, emissioni di CO2 a 133-120 g/km. Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto al precedente modello 1.2 da 51 kW (70 cv) che registra consumi di carburante nel ciclo WLTP di: ciclo misto 7,0-6,5 l/100 km, emissioni di CO2 158-148 g/km.

Salendo di potenza arriva la pluripremiata famiglia di motori tre cilindri turbo a iniezione diretta (Engine of the Year 2015-2018), anch'essi con una cilindrata di 1.2 litri. Questi motori realizzati completamente in alluminio generano 74 kW (100 cv) o 96 kW (130 CV). Con l'unità da 74 kW (100 CV), la nuova Corsa consuma 6,2-5,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 140-122 g/km nel ciclo misto secondo il Wltp. Il precedente motore 1.4 litri, anch'esso da 74 kW (100 cv – non offerto in Italia) consumava nel ciclo Wltp 6,7-6,5 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 151-146 g/km.

Anche con la versione più potente da 96 kW (130 cv), i dati preliminari relativi ai consumi di carburante e alle emissioni restano moderati (dati Wltp: ciclo misto 6,0-5,6 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 136-128 g/km). Elevata efficienza e prestazioni brillanti sono le caratteristiche dei nuovi motori benzina, con lii attriti interni e le relative perdite sono stati ridotti al minimo. La reazione del turbocompressore è immediata, con una coppia elevata già ai bassi regimi. La coppia massima del 1.2 da 74 kW (100 cv) è pari a 205 Nm; l'unità da 96 kW (130 cv) sviluppa 230 Nm. La maggior parte della coppia massima è disponibile a un'ampia gamma di regimi, pertanto entrambi questi propulsori sono caratterizzati da un'elevata elasticità. Almeno il 95 per cento della coppia massima si sviluppa tra 1.500 e 3.500 giri.

Mentre la nuova Opel Corsa da 130 cavalli raggiunge una velocità massima di 208 km/h, la versione precedente aveva bisogno di una potenza superiore del 15 per cento (110 kW/150 cv) per arrivare a 207 km/h. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è di 8,7 secondi, più veloce di 0,2 s rispetto al modello precedente. Il turbo 1.2 da 100 cavalli dichiara una velocità massima di 194 km/h, veloce di 9 km/h rispetto al modello precedente di potenza analoga. In base alla trasmissione, accelera da 0 a 100 km/h in circa 10 secondi, risultando più veloce di 1 secondo. Ai tre motori a benzina si affianca il diesel 1.5 litri da 75 kW (102 cv) con una coppia massima di 250 Nm (consumi di carburante nel ciclo Wltp: ciclo misto 4,5-4,0 l/100km, emissioni di CO2 pari a 117-105 g/km).

Per assicurare un trattamento ottimale dei gas di scarico, il sistema per la riduzione delle emissioni, composto da catalizzatore di ossidazione/adsorbitore di NOx passivo, iniettore di AdBlue, catalizzatore SCR e Filtro Antiparticolato per motori diesel (DPF), è raggruppato in un'unica unità compatta posizionata il più vicino possibile al motore. L'adsorbitore di NOx funge da catalizzatore per la partenza a freddo e riduce le emissioni di NOx quando le temperature non sono sufficienti per l'inserimento del catalizzatore SCR. Il serbatoio dell'AdBlue ha una capacità di 15 litri.