Opel Corsa Restyling, nuovo frontale e più autonomia per l’elettrica

Opel corsa si aggiorna con il restyling di metà carriera, che porta in dote un frontale rivisto e una serie di novità a bordo e sotto il cofano. In commercio dal 2019 in abbinamento alla sesta generazione, ora la Corsa restyling cambia volto grazie al frontale Opel Vizor con la caratteristica striscia nera ad unire i proiettori a led ora disponibili anche in versione Intelli-Lux con 14 elementi. Tra le principali novità l’aumento dell’autonomia della versione elettrica, ora superiore ai 400 chilometri.

Cosa cambia a bordo? Arriva il nuovo sistema d’infotainment basato sulla piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, con sistema di navigazione che offre servizi connessi, il riconoscimento vocale “Hey Opel” e aggiornamenti over-the-air. Inoltre, il display dello schermo touch a colori da 10” del sistema di navigazione e multimediale e del display informativo del guidatore sono stati resi ancora più leggibili e arriva la modalità wireless per la connessione Apple CarPlay e Android Auto.

Opel Corsa 2024, motorizzazioni e dotazioni

Nell’attesa di scoprire il listino completo della rinnovata Opel Corsa, il restyling aggiunge le versioni ibride a 48 Volt e i motori da 100 e 136 cavalli dotati di un nuovo cambio a doppia frizione. Tra le dotazioni non manca la nuova videocamera panoramica ad alta risoluzione per la retromarcia, il cruise control adattivo, il sistema di protezione delle fiancate Flank guard, e l’avviso di collisione anteriore con frenata automatica di emergenza e rilevamento dei pedoni.

Nuova Opel Corsa elettrica

Il restyling aggiunge più chilometri alla Opel Corsa elettrica. Nel dettaglio si parte dalla versione da 100 kW (136 cavalli) di potenza con un’autonomia fino a 357 chilometri o con 115 kW (156 cv) di potenza e un’autonomia massima di 402 chilometri. Passando alla ricarica, utilizzando una presa rapida da 100 kW, si passa dal 20% all’80% di carica in 30 minuti.