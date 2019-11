Opel Corsa: la storia dal 1982 al 2000

La Corsa A, prodotta dal 1982 al 1993, si distingueva per le proporzioni compatte, essendo lunga solo 3,62 metri. Aveva i passaruote molto marcati e svasati come quelli di un'auto da rally, e un coefficiente aerodinamico eccezionalmente basso (0.36), probabilmente un record per la propria classe. Erhard Schnell, responsabile del design, aveva creato una piccola sportiva dalle linee nette e vivaci, che si rivolgeva particolarmente ‘all'uomo di casa'. Una versione speciale era la Corsa GSi da 100 CV, e nella gamma era presente anche una motorizzazione diesel. Alla due porte nel 1985 si aggiunse anche il popolare modello 5 porte.

La Corsa A fu una vettura grandemente apprezzata e di enorme successo, con 3,1 milioni di unità vendute. Nonostante il successo della Corsa numero 1, a Rüsselsheim si decise di rivolgersi al pubblico femminile con il modello successivo prodotta dal 1993 al 2000. Il leggendario designer Opel Hideo Kodama si mise al lavoro e creò una Corsa dalle linee molto più arrotondate e morbide, con affascinanti fari anteriori grandi e tondi che si adattavano perfettamente all'aspetto grazioso e giovanile della vettura.

La Corsa B si allungava di dieci centimetri e l'abitacolo risultava molto più spazioso. Il nuovo modello portò inoltre nel segmento equipaggiamenti di sicurezza in precedenza riservati a vetture di classe superiore, come i freni con ABS, le protezioni dagli urti laterali e gli airbag anteriori. In alcuni mercati, accanto alla tre porte, Opel offrì nuovamente la cinque porte e le versioni station wagon e pick-up. I motori a benzina erano già dotati di iniezione di carburante e convertitori catalitici, mentre la GSi vantava 16 valvole ed era dotata anche di motore turbodiesel. La seconda Corsa riscosse un grandissimo successo in tutto il mondo, con vendite superiori ai quattro milioni di unità.