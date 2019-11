Opel Corsa, la storia dal 2000 a oggi

Squadra vincente non si cambia. Fu ancora Hideo Kodama a ricevere l'incarico di disegnare la Corsa C, prodotta dal 2000 al 2006, dallo stile consapevolmente orientato a quello del popolarissimo modello precedente. La nuova Corsa crebbe di dieci centimetri in lunghezza, e si caratterizzava per l'allargamento della carreggiata e l'allungamento del passo, che aumentarono considerevolmente l'abitabilità interna. Per la prima volta la carrozzeria era completamente zincata. Sofisticati motori ECOTEC quattro valvole a benzina e i nuovi motori turbodiesel a iniezione diretta assicuravano tutta la potenza necessaria, bassi consumi ed emissioni ridotte – tutte le versioni erano infatti già a norma Euro 4.

Anche Corsa C ebbe un ruolo da protagonista, con ben 2,5 milioni di unità vendute. Dal 2006 le versioni tre e cinque porte prendono strade separate: Corsa tre porte ha uno stile personale da coupé, rivolto ai clienti più sportivi, proprio come l'originale Corsa A. La versione cinque porte diventa invece una familiare molto spaziosa. La Corsa D resta sotto la soglia dei quattro metri di lunghezza, essendo cresciuta esattamente fino a 3,999 metri. Grazie alla tecnologia Opel ecoFLEX, Corsa è dotata di tecnologia Start/Stop per il risparmio di carburante e motori molto efficienti. La versione 1.3 CDTI ecoFLEX consuma solo 3,3 l/100 km nel ciclo misto, che equivalgono a emissioni di CO2 di soli 88 g/km. In totale la quarta generazione di Corsa ha superato i 2,9 milioni di unità vendute.

Dal 2014 al 2019 è il turno della Corsa E, capace di vendere 1,2 milioni di unità fino a oggi. Anche la quinta generazione è costruita negli stabilimenti Opel di Saragozza ed Eisenach in versione 3 e 5 porte. La stella tra le piccole supera per la prima volta la soglia dei quattro metri raggiungendo una lunghezza di 4,02 metri e offrendo il massimo comfort e tecnologie di vertice. Ovviamente l'offerta comprende il volante riscaldabile, il riscaldamento dei sedili e il climatizzatore automatico, accanto alla telecamera anteriore con indicatore della distanza di sicurezza, al sistema di Riconoscimento dei cartelli stradali e al Sistema per il mantenimento della corsia di marcia. Chi guida Corsa ha una connessione ottimale grazie ai sistemi di infotainment IntelliLink compatibili con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori da 7 pollici. Inizialmente il modello sportivo al vertice della gamma è la Corsa OPC da 152 kW (207 CV) e successivamente la Corsa GSi da 110 kW (150 CV).