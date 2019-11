Opel Corsa, testata a -30 gradi

A partire da gennaio del 2019 gli ingegneri Opel di telaio, gruppo motore-trasmissione, elettronica, illuminazione e di altri settori hanno sfruttato il lungo inverno polare della Lapponia svedese per effettuare numerosi test a temperature bassissime su laghi ghiacciati e strade innevate. Hanno messo a punto il sistema di controllo elettronico della stabilità, il controllo della trazione e il sistema antibloccaggio delle ruote su superfici estremamente impegnative, a temperature che scendono fino a -30°C. Gli ingegneri si sono occupati della taratura del telaio fino al più piccolo dettaglio in modo che la nuova Corsa offra un elevato livello di sicurezza, comfort e caratteristiche dinamiche.

Il clima e le condizioni ambientali della Svezia settentrionale hanno permesso di ottimizzare i fari anteriori automatici a matrice IntelliLux Led che sono presentati per la prima volta su Opel Corsa di nuova generazione. Le vetture di pre-produzione intanto hanno percorso giri su giri nel Centro Prove di Dudenhofen. I lunghi rettilinei sono serviti per preparare la nuova generazione di Corsa alla guida in autostrada, dove sterzo e sospensioni devono rispettare standard specifici. “Noi attribuiamo la massima importanza al controllo della vettura.

Ogni Opel deve affrontare in modo preciso e sicuro i fondi stradali sconnessi a velocità elevate, in autostrada. La vettura non deve mai dare una sensazione di eccessiva morbidezza”, ha dichiarato Thomas Wanke, responsabile dello sviluppo. Le vetture di pre-produzione hanno dovuto comportarsi in modo impeccabile durante i cambi di corsia e in termini di stabilità in frenata. La carrozzeria viene collaudata anche mentre la vettura viaggia a velocità elevate sul circuito ovale: nessuna parte deve ondeggiare o vibrare, e non deve produrre rumori fastidiosi.

I veicoli di pre-produzione vengono infine sottoposti ai test di compatibilità elettromagnetica (EMC) nel laboratorio di Rüsselsheim, i quali garantiscono l'assenza di disturbi reciproci tra i vari sistemi elettronici. La vettura supera il test solo se tutti i suoi sistemi dimostrano di essere in grado di resistere alle emissioni elettromagnetiche. La nuova Opel Corsa ha passato a pieni voti queste prove; i suoi sistemi elettronici risultano protetti in maniera ottimale da eventuali disturbi. E infine Corsa (come altri modelli Opel in passato) è stata testata in ogni dettaglio aerodinamico nella galleria del vento dell'Università di Stoccarda. Dopo aver monitorato da vicino le caratteristiche aerodinamiche e aeroacustiche, la nuova Opel Corsa è stata ulteriormente messa a punto per raggiungere i migliori risultati anche in questi settori.