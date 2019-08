Opel Corsa: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova generazione Pronta per essere presentata al Salone di Francoforte la sesta generazione di Opel Corsa, la piccola della casa di Rüsselsheim. Novità assoluta, tra le motorizzazioni anche la 100% elettrica ed è già ordinabile in Italia di Mario Cianflone

Inizia il sesto atto di Opel Corsa. Presentata nel 1982, la piccola Corsa è stata una vettura di grande successo internazionale. Dalla linea di produzione ne sono uscite oltre 13,6 milioni di unità e ora è il momento di rinnovarsi. Con l'anteprima mondiale della nuova Opel Corsa al Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte 2019 (dal 12 al 22 settembre), inizia il sesto atto della storia di questa piccola di grande successo. Ma abbiamo avuto già modo di vederla e di conoscerne le caratteristiche. Infatti, la nuova generazione sarà dotata di numerose tecnologie di ultima generazione ed equipaggiata con motori in grado di rispettare i futuri requisiti di legge. Non da ultimo, Corsa sarà disponibile per la prima volta anche in versione elettrica.

2019 Opel Corsa

Pratica e leggera

Un modello che ha un passato storico importante ma che deve vedersela con altre auto molto affermate sul mercato del segmento B e che sono state aggiornate proprio quest'anno: Renault Clio e Peugeot 208.

Lunga 4,06 metri, Corsa ospita a bordo cinque passeggeri e conserva una maneggevolezza esemplare, una chiara disposizione dei comandi e la massima praticità. La linea del tetto ricorda quella di una coupé ed è più bassa di 48 millimetri rispetto alla versione precedente, senza alcuna riduzione dell'altezza interna. La posizione di seduta del guidatore è più bassa di 28 millimetri e l'abbassamento del baricentro favorisce maneggevolezza e migliora le prestazioni di guida.

I cambiamenti riguardano anche il peso con una riduzione di ben 108 kg rispetto alla versione precedete, riuscendo a stare sotto la soglia dei 1000kg, sono 980kg per l'esattezza.

Sono quattro gli allestimenti: la versione base con già un buon equipaggiamento come il cruise control attivo, il sistema di mantenimento della corsia e il riconoscimento dei limiti di velocità. Poi c'è la versione Edition, la Elegance e, per un Dna sportivo, la Gs Line.

2019 Opel Corsa-e

Di serie il Cruise Control attivo

L'ultima generazione della piccola tedesca, che sarà presentata in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte di quest'anno, è disponibile per la prima volta anche in versione elettrica a batteria per tutti. Una vera innovazione sono i fari anteriori attivi IntelliLux Led matrix che non abbagliano gli altri guidatori in senso contrario e che Opel porta per la prima volta nel segmento delle piccole. La vettura monta inoltre numerosi sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia, come l'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e riconoscimento pedoni e il Cruise Control attivo basato su radar, che rendono la guida più sicura e rilassata. Infine, i sistemi di assistenza alla guida riconoscono anche i cartelli stradali.

Dal punto di vista hi-tech di bordo, sono nuovi i sistemi di infotainment come il Multimedia Radio o il Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch da 10 pollici. Inoltre Opel Corsa offre in opzione anche il nuovo servizio telematico “Opel Connect” che comprende il navigatore live con informazioni sul traffico in tempo reale e l'indicazione del prezzo dei carburanti, il collegamento diretto con l'assistenza in caso di guasto e la chiamata di emergenza (eCall).

Motorizzazioni: elettrica da 136 cavalli

Per quanto riguarda le motorizzazioni, le prime ad arrivare sul mercato solo i benzina e diesel con potenze comprese tra i 75 e i 130 cv. Questi sono disponibili anche con il cambio automatico a otto rapporti.

La versione elettrica a batteria dispone di un motore da 100 kW (136 cv) con una coppia di 260 Nm. Lo spunto 0-100 lo copre in soli 8,1 secondi. Stando a quanto dichiarato dal costruttore, l'autonomia è di circa 330 km (ciclo Wltp).

Il prezzo per la versione Edition 5 porte con il 1.2 litri da 75 cv è poco più di 12mila euro, grazie alla promozione per la rottamazione di un'auto di oltre 10 anni e fino al 30 settembre.