Opel Corsa/Vauxhall con 180.643 unità vendute

La nuova edizione della Opel Corsa proposta in UK con il logo di Vauxhall non ha nulla in comune con la precedente. La sesta generazione, infatti, ha uno stile più rigoroso, non troppo elaborato, ma che esprime solidità e, grazie al lunotto inclinato, anche un certo dinamismo. L’abitacolo sia pure nella sua semplicità è accogliente, bene assemblato oltre che abbinato allo schermo da 10 pollici del nuovo sistema sistema multimediale. Nella guida l’auto ha un’apprezzabile reattività e intuitiva nelle reazioni. Alle versioni a benzina e a gasolio, si è aggiunta l'elettrica con un'autonomia di 330 km.

8/16 10/16 Menu