Capacità di carico da 410 litri e lunghezza pari a 4,21 metri per la Opel Crossland. Il suv compatto tedesco presenta l'Opel Vizor che si estende nella parte anteriore del veicolo. Il Vizor estende visivamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il leggendario emblema “Blitz” di Opel spicca centro della griglia. Il Vizor è diventato un elemento caratteristico di tutti i nuovi modelli Opel, con l’idea di raggruppare ulteriormente le migliori tecnologie. Sul posteriore i nuovi fari oscurati migliorano. L’ampia gamma di allestimenti disponibili rende Crossland, offre una vasta scelta. Un ulteriore elemento di sicurezza che si aggiunge alla dinamica di guida è l’IntelliGrip, il sistema adattivo di controllo della trazione che garantisce stabilità su tutti i tipi di superficie. Nel dettaglio la versione scelta è la Opel Crossland 1.2 S&S MT6 Ultimate, lunga 421 cm, larga 177 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 410 a 1.255 litri. Nella versione 1.2 S&S MT6 Ultimate è spinta dalla motorizzazione a benzina di 1.199 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 81 kW - 110 cavalli ed una coppia massima di 205 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Le emissioni di CO2 sono di 110 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 187 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.099 kg.

