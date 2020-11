Opel Crossland, lunghezza 4,21 metri

L'Opel Crossland presenta l'Opel Vizor che si estende nella parte anteriore del veicolo. Il Vizor estende visivamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il leggendario emblema “Blitz” di Opel domina con orgoglio al centro della griglia. Il Vizor diventerà un elemento caratteristico di tutti i modelli Opel nel corso dei prossimi anni con l'idea di raggruppare ulteriormente le migliori tecnologie. Sul posteriore i nuovi fari oscurati migliorano il design Opel a forma di ala e la nuova superficie del portellone nero lucido (disponibile in combinazione con il tetto nero) rende il nuovo Crossland più ampio e resistente. L'ampia gamma di allestimenti disponibili rende Crossland l'auto ideale per chi trascorre molto tempo al volante, per motivi di lavoro o privati, adattando le diverse anime del modello da sportiva a molto confortevole. Un ulteriore elemento di sicurezza che si aggiunge alla dinamica di guida è l'IntelliGrip, il sistema adattivo di controllo della trazione che garantisce stabilità su tutti i tipi di superficie.

