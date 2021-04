Opel festeggia i 50 anni della Elettro Gt, la auto sportiva elettrica dei record

Al volante di questa Elektro Gt, Georg von Opel stabilì quattro nuovi record mondiali per automobili ad alimentazione elettrica il 17 maggio 1971.

Purtroppo la bassa capacità energetica delle batterie Ni-Cd impedì di stabilire un nuovo record mondiale per i 100 km percorsi a una velocità costante di 100 km/h. Il tentativo dovette infatti interrompersi dopo soli 44 km.

La “nipote”: Opel Corsa-e

La Elektro Gt, la prima automobile elettrica a batteria (Bev) di Opel, dimostrò che un veicolo elettrico a batteria poteva raggiungere le stesse velocità delle automobili sportive contemporanee. Oggi, dopo 50 di sviluppi e innovazioni, quella vettura sportiva ad alte prestazioni si è trasformata nella Opel Corsa-e, una vettura atletica e tuttofare in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi, con una coppia istantanea di ben 260 Nm e in grado di percorrere fino a 337 km secondo il ciclo di omologazione Wltp con una sola carica della batteria agli ioni di litio.

Opel Corsa-e è una vettura adatta all'uso quotidiano grazie alla batteria da 50 kWh. La procedura di ricarica è veloce e semplice: nel giro di 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW si possono ricaricare le batterie fino all‘80% della capacità. In modalità ricarica veloce, con una Wall Box o con il cavo per la presa domestica, la Opel Corsa-e è pronta per qualsiasi opzione di ricarica, proprio come le altre vetture elettriche Opel.