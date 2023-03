Opel Grandland ibrida

Motorizzazione ibrida plug-in e capacità di carico adatta a tutta la famiglia per la Opel Grandland. Con un nuovo design, tecnologie innovative e una gamma di motorizzazioni efficienti, tra cui le versioni plug-in hybrid, la Grandland offre sistemi di assistenza all'avanguardia e tanto comfort. Il suvè dotato del Pure Panel, il posto guida completamente digitale e tra le sue caratteristiche principali spiccano i fari anteriori IntelliLux Led Pixel Light ed il sistema Night Vision (in opzione), che compaiono per la prima volta sul modello. La carrozzeria della Grandland si distingue per la presenza dell'Opel Vizor, il nuovo volto del Marchio. Ogni versione è equipaggiata in maniera completa. Tra le dotazioni di serie la frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, il sistema di mantenimento della corsia di marcia, il riconoscimento cartelli stradali, il rilevamento stanchezza guidatore, il cruise control ed il limitatore di velocità. Nel dettaglio la versione selezionata è la Opel Grandland 1.6 225cv Phev Fwd Business Elegance, lunga 448 cm, larga 186 cm, alta 161 cm con un bagagliaio da 390 a 1.528 litri. Nella versione 1.6 225cv Phev Fwd Business Elegance costa 45.800 euro con motorizzazione ibrida plug in di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 165 kW/224 cavalli ed una coppia massima di 360 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è posteriore. Le emissioni di CO2 sono di 31 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h.

Per saperne di più clicca sul listino