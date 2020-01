Opel Grandland X Hybrid4, come va il suv ibrido da 300 cavalli Ricarica alla spina e quasi 60 chilometri in elettrico al 100% per la versione da 300 cavalli della Opel Grandland X di Simonluca Pini

4' di lettura

Un suv ibrido, capace di viaggiare per quasi 60 chilometri in elettrico e dall'animo sportivo grazie ai 300 cavalli a disposizione. Si può riassumere cosi la nuova Opel Grandland X Hybrid4, primo suv plug-in ad alte prestazioni del marchio del fulmine. Progettata per ridurre al minimo l'impatto ambientale, al tempo stesso la novità Opel diventa il modello più potente in gamma. Attesa nel primo trimestre in concessionaria, la Grandland X Hybrid4 arriverà prima in versione Phev a due ruote motrici. Il nuovo suv alla spina fa parte della strategia di Opel in materia di elettrificazione, che porterà ad avere nel 2024 una versione elettrica o ibrida plug-in per ogni modello.

Opel Grandland Phev 2020, dimensioni e interni

Le dimensioni della Opel Grandland X Hybrid4 la posizionano nel cuore del segmento dei C Suv, come confermato dalla lunghezza di 4.477 millimetri, dalla larghezza di 1.906 mm e dall'altezza di 1.609 mm. Lo stile sportivo è caratterizzato dalle due colorazioni disponibili (rosso o blu con tetto a contrasto nero) e dai cerchi in lega da 19 pollici. A bordo ritroviamo lo stesso ambiente delle versioni esclusivamente termiche, ad eccezione dei tasti dedicati del sistema d'infotainment e della luce blu sotto lo specchietto retrovisore che si accende quando si viaggia esclusivamente in elettrico. A centro plancia troviamo lo schermo da otto pollici touchscreen da dove gestire il sistema d'infotainment Navi 5.0 IntelliLink compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

L'applicazione myOpel permette inoltre di verificare in remoto il livello di carica della batteria o di impostare l'ora di ricarica sulla wallbox domestica oltre a regolare il climatizzatore o il riscaldamento mentre la vettura è collegata all'alimentazione. Tra le novità non manca il servizio telematico Opel Connect che tra le varie funzioni offre la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati del veicolo mediante app, il collegamento diretto al soccorso stradale e la chiamata di emergenza.

Opel Grandland X Hybrid4, suv ibrido plug-in da 300 cv Photogallery14 foto Visualizza

Opel Grandland ibrida plug-in, scheda tecnica

Sotto il cofano del suv tedesco troviamo il propulsore quattro cilindri turbo benzina 1.6 litri a iniezione diretta da 200 cavalli, con omologazione Euro 6D e ottimizzato per la versione ibrida. A questo si aggiungono due motori elettrici (anteriore da 110 cavalli, posteriore da 113 cv), trazione integrale e batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh. L'unità elettrica anteriore è abbinata alla trasmissione automatica a otto rapporti. Il secondo motore elettrico e il differenziale sono integrati nell'asse posteriore elettrico per fornire la trazione integrale on demand. I 300 cavalli complessivi e i 320 Nm di coppia assicurano una velocità massima di 235 e uno scatto da 0 a 100 km/h in 6.1 secondi.

Opel Grandland X Hybrid4, prova su strada

Oltre 200 chilometri di percorso per il primo contatto della Opel Grandland X Hybrid4, con un percorso che ci ha portati da Basilea al cuore della Foresta Nera. Uscendo dall'aeroporto, grazie alla possibilità di scegliere tra le quattro modalità di guida elettrica, ibrida, trazione integrale e Sport, viaggiamo a zero emissioni con l'indicatore della ricarica che segna un'autonomia di 36 km. In elettrico il suv tedesco può raggiungere una velocità massima di 135 km/km e viaggiare anche in modalità 4x4 senza l'ausilio della propulsione termica. In caso di batteria scarica, e la necessità di attivare le quattro ruote motrici, il motore termico carica le batterie per garantire la trazione integrale. Selezionando Hybrid è la vettura a gestire l'attivazione dei motori scegliendo la propulsione più efficiente, mentre in Sport i motori lavorano all'unisono per garantire la migliore prestazione. Se si scarica la batteria e si ha l'esigenza di viaggiare in elettrico, è possibile recuperare autonomia (fino al pieno) grazie alla funzione e-Save che abbiamo utilizzato a metà giornata. Ovviamente i consumi quando si ricarica la batteria aumentano esponenzialmente (siamo arrivati ad una media di 15 l/100 km in un ciclo misto, contro i 3.5 a batterie cariche e i 7 l/100 km al termine della seconda parte di percorso). Sul fronte assetto e sterzo il comfort prevale sulla sportività, nonostante il buon allungo del motore e una più che soddisfacente tenuta di strada. In autostrada apprezziamo il pacchetto Adas che arriva al secondo livello di guida autonoma.

Opel Grandland X Hybrid4, prezzo

Quanto costa la nuova Grandland X Hybrid4? Il listino prezzi parte da 46.900 euro, a fronte di una completa dotazione di serie. La prima vettura ibrida plug-in di Opel è già disponibile in Italia anche con un canone di noleggio a lungo termine Free2move LEASE di 399 euro al mese a cui aggiungere un anticipo di 7.000 euro. Grazie alle emissioni di anidride pari a 36-34 g/km, accede all'incentivo statale “Ecobonus” di 1.500 o 2.500 euro riservato alle vetture con emissioni comprese tra 20 e 70 g/km. Al valore più alto di 2.500 euro ha diritto chi rottama una vettura con classe di emissioni compresa tra Euro 0 ed Euro 4. Agli incentivi statali si aggiunge la campagna di lancio Opel che prevede una riduzione del prezzo tra 4.000 a 6.000 euro, con il valore maggiore applicato in caso di rottamazione. La somma degli incentivi Opel a quelli statali porta ad una riduzione massima di prezzo di 8.500 euro, corrispondente ad un prezzo di accesso di 38.400 euro. Nel caso della versione a due ruote motrici, recentemente annunciata dal costruttore tedesco, il listino prezzi in caso di rottamazione parte da 34.050 euro.