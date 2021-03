Opel Grandland X, la plug-in a trazione integrale

A far compagnia al 1.600 cc turbobenzina da 200 cv ci sono due motori elettrici: il primo fra il cambio e il cuore termico, muove le ruote anteriori, il secondo si trova sull'assale posteriore per un totale di 300 cv. La Grandland X Hybrid4 una vera e propria 4x4. La batteria, sistemata sotto il divano, non sottrae spazio ai passeggeri e ai bagagli e ha una capacità di 13,2 kWh. Può essere ripristinata in un'ora e 50 minuti con il caricatore da 7,4 kW, mentre con quello da 3,7 kW i tempi salgono a quattro ore. Prezzi da 43.000 euro.