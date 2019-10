Opel Insigna

Insignia Sports Tourer ha tra i suoi punti di forza l'originale ed innovativo design. Una SW ideale per le famiglie e per le flotte dall'aspetto sportivo. Uno speciale dettaglio stilistico è costituito dal grande tetto panoramico vetrato (optional) che illumina gli interni e dà ai passeggeri la sensazione di grande spaziosità. La Sports Tourer si distingue per alcune novità votate alla praticità: per facilitare le operazioni di carico, in abbinamento al sistema “Keyless Open & Start”, un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore consente di aprire il portellone che si può richiudere ripetendo lo stesso movimento. Un'altra novità riguarda l'assenza del tappo del serbatoio del carburante. Gli ingegneri Opel hanno deciso di fare a meno del tradizionale tappo a vite su Insignia di nuova generazione per consentire di effettuare il pieno in modo più semplice, più veloce e soprattutto pulito. La Insignia Country Tourer invece esprime uno spirito avventuroso e allroad grazie al suo assetto rialzato rispetto alla versione Wagon normale. Si tratta di un vero crossover caratterizzato anche dai passaruota allargati, protezioni sottoscocca e rivestimenti protettivi color silver e due scarichi ai bordi della protezione del paraurti posteriore. Altri elementi esterni sono il rivestimento in color antracite sui battitacco laterali e sulle parti inferiori della carrozzeria, i gruppi ottici anteriori disponibili con luci a Led per la marcia diurna e le luci dei freni e quelle posteriori sempre a Led, oltre al telaio Flexride con sistema (opzionale) di controllo dinamico dell'assetto.

