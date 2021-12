Opel Insigna Sports Tourer

Come la berlina, la nuova Opel Insignia Sports Tourer risulta ancora più elegante e potente, oltre che ancora più efficiente grazie alla leggerezza dell'architettura e ai nuovissimi motori benzina e Diesel. Come sulla Grand Sport anche sulla station wagon la parte inferiore del paraurti è dotata di due fessure squadrate invece dei fori rotondi per i terminali di scarico. Le linee sottili e orizzontali del design continuano nell'abitacolo. Dove gli elementi cromati posizionati con grande precisione sottolineano la generale eleganza della vettura.

Come è tipico per un'ammiraglia, Insignia è dotata di una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida e di infotainment. La nuova telecamera posteriore digitale migliora la visione posteriore. La sicurezza in uscita da un parcheggio in retromarcia è ulteriormente aumentata dal Rear cross traffic alert (optional) che utilizza sensori radar per rilevare la presenza di oggetti a 90° a destra e sinistra, fino a 20 metri di distanza. Nel dettaglio la Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Cdti S&S At8 Business Elegance è lunga 499 cm, larga 186 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 560 a 1.665 litri.

Nella versione 2.0 Cdti S&S At8 Business Elegance costa 41.500 euro con motore a gasolio di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 128 kW/174 cavalli ed una coppia massima di 380 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 62 litri. Le emissioni di CO2 sono di 121 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 222 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.666 kg.

Per saperne di più clicca sul listino