Opel Insignia GSi, Grand Sport e Sports Tourer, anteprima mondiale a Bruxelles per le nuove generazioni L'ammiraglia di casa Opel si rinnova con la presentazione al Salone dell'automobile di Bruxelles

1' di lettura

Il Ceo di Opel Michael Lohscheller ha inaugurato lo stand del marchio al Salone dell'Automobile di Bruxelles, in programma dal 10 al 19 gennaio, dove la Casa tedesca presenta in anteprima mondiale la nuova Insignia in tre diverse versioni: la sportiva GSi, l'elegante Grand Sport e la spaziosa Sports Tourer.

L'ammiraglia debutta con nuovi motori benzina e Diesel efficienti, innovativi cambi (manuale a sei rapporti, a variazione continua o automatico a otto e nove rapporti) ad attrito ridotto che consentono di diminuire i consumi di carburante e caratteristiche aerodinamiche migliorate dallo shutter integrale attivo.

Rispetto al modello precedente i consumi di carburante sono stati ridotti fino al 18%, mentre le emissioni di CO2 calano fino a quasi 100 gr/km (Nedc). Dal proprio stand Opel presenta anche i propri modelli elettrificati: Grandland X, la prima ibrida Plug-in del Marchio (il Suv sarà lanciato nel corso dell'anno con trazione anteriore o integrale), Corsa-e elettrica (anch'essa disponibile nel corso del 2020) e Corsa-e Rally, vettura elettrica pensata per i rally che sarà pronta per la Adac Opel e-Rally Cup al via nell'estate. A Bruxelles sono in esposizione anche le Opel Zafira Life e Combo Life, oltre ad Astra e nuova Corsa (premiata Best Buy Car of Europe 2020).