Opel Insignia, novità hi-tech in vista nel 2020 L'ammiraglia del brand si rinnova marginalmente dal punto di vista estetico, ma soprattutto per l'impiego di tanta tecnologia e numerosi Adas. Arrivano dei gruppi ottici Itellilux Led Pixel e all'interno l'infotainment Multimedia Navi Pro di Corrado Canali

2' di lettura



Entrambe le versioni dell'Insignia la Grand Sport e la Sports Tourer sono state pesantemente riviste dal punto di vista della tecnologia, ma marginalmente a livello stilistico generale. Il costruttore ha, inoltre, annunciato anche la disponibilità di motori benzina e diesel di ultima generazione, senza fornire per il momento nessun tipo di dati tecnici.

La novità principale è l'impiego dei gruppi ottici anteriori Itellilux Led Pixel con 168 moduli Led interni che offrono una notevole illuminazione e maggiore sicurezza in ogni condizione, grazie sia al controllo automatico degli abbaglianti che ad una gestione più rapida del fascio di luce. Proprio i fari che ora hanno un taglio sottile completano il restyling della zona anteriore che prevede paraurti con prese d'aria ridisegnate e una nuova grafica della mascherina ora più massiccia e che pone al centro il logo Opel con soluzioni cromate che si uniscono idealmente alle nuove luci diurne. Nella parte dietro le novità sono, invece, più leggere, ma diventano standard per tutte le versioni i terminali di scarico squadrati nella parte inferiore.



Non sono cambiate, infine, le dimensioni delle due versioni, con una lunghezza di quattro metri e 90 centimetri per la berlina e di cinque metri per la station, e con esse la capacità dei bagagliai: 490 litri per la tre volumi e 560 per la familiare.



L'abitacolo è stato rivisto nei materiali e nelle finiture, inoltre al top dell'offerta è ora previsto l'infotainment Multimedia Navi Pro che offre servizi connessi legati alla navigazione predittiva e una grafica aggiornata. Nella console centrale è inserito un alloggiamento per la ricarica wireless per smartphone, inoltre sulla versione wagon è possibile richiedere il portellone posteriore elettrico con sensori che permettono l'apertura e chiusura automatica con un movimento del piede.

La strumentazione, infine, è stata rivista nella grafica e può essere ora integrata dall'head-up display. Non mancano diverse novità in merito agli Adas, con l'introduzione di una serie di sistemi di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, come la retrocamera, il Rear Cross Traffic Alert, la frenata d'emergenza con rilevamento pedoni, il mantenimento della corsia, il controllo dell'angolo cieco, il cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e ancora l'assistente al parcheggio.