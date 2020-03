Opel Manta, compie 50 anni la coupé a 4 posti che vinceva i rally

Anche gli allestimenti sono solo due: L solo per la 1,6 e 'Rallye' per ambedue; presto essi mutarono nome rispettivamente in 'S' e ' SR' ma i loro contenuti non cambiarono con il secondo, magari un po' sopra le righe a causa delle tante finiture in nero opaco, che presenta però dotazioni di alto livello: fari allo iodio, pneumatici /70, doppio scarico, volante rivestito, contagiri, console centrale con strumenti supplementari, cinture di sicurezza.



Tra le opzioni faceva capolino il differenziale autobloccante: indice indubbio di velleità sportive allora però di là da venire; la Manta A, infatti, non correrà mai ufficialmente lasciando l'incombenza all'Ascona che come è noto se la cavò egregiamente.



Nel 1972 fu giocoforza, almeno sui mercati più fiscalmente tartassati come il nostro, proporre la Manta anche con un motore 1,2 da 60 cv alla quale, quasi per farsi perdonare il declassamento, la Opel affiancò la versione super lusso 'Berlinetta' immediatamente riconoscibile per il tetto ricoperto in vinile ma che svelava meglio le sue vere prerogative all'interno ove il proprietario poteva bearsi con il velluto dei sedili di qualità superiore ed il finto legno su plancia e portiere.



Nel marzo 1974 è il momento della GT/E: una SR 1,9 alimentata ad iniezione elettronica con 105 cv per un aumento sensibile delle prestazioni che giustifica la presenza dello spoiler anteriore mentre le grafiche in nero opaco cambiano il loro aspetto diventando ancora più invadenti; da questa versione deriva la prima serie speciale della Manta: la Black Magic tutta nera con grafiche arancio.



La produzione della Opel Manta A cessa nel luglio del 1975: un periodo produttivo insolitamente breve per un modello di questo Marchio ma essa, pur totalizzando quasi mezzo milione di esemplari, non aveva corrisposto alle aspettative rimanendo, sul piano commerciale, molto indietro rispetto alla Ford Capri; una situazione che cambiò ben poco anche con la Manta B che, nonostante l'approccio al mercato più determinato da parte della Casa anche attraverso la partecipazione alle corse, non riuscì a diventare un'auto di culto come la rivale anglo tedesca.