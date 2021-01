Opel Mokka

Mokka indica la strada da seguire per Opel. È infatti il primo modello a indossare il nuovo volto di marca, l'Opel Vizor. Lo stesso vale per il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz e per il nome del modello, allineato centralmente sul posteriore. Nuovo Mokka è anche la prima Opel con il pure panel che integra due schermi ampi e si concentra sull'essenziale e un abitacolo completamente digitalizzato. Inoltre è la prima Opel disponibile sin dall'inizio delle vendite con trazione elettrica in aggiunta ai motori a combustione altamente efficienti. Mokka rimane fedele alla tradizione Opel di rendere disponibili a un'ampia gamma di acquirenti tecnologie innovative provenienti da segmenti di mercato superiori. Questi includono sistemi avanzati come l'Advanced Cruise Control e l'Active Lane Positioning. Tutte le versioni sono poi dotate di serie di un freno di stazionamento elettrico e di riconoscimento dei segnali stradali. Nello specifico la Mokka-e Ultimate è una suv 5 porte 5 posti lunga 415 cm, larga 179 cm, alta 152 cm con un bagagliaio da 310 a 1.060 litri. Nella versione Mokka-e Ultimate costa 39.250 € con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 100 kW/136 cv ed una coppia massima di 260 Nm . La trazione è anteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio è di 1.598 kg.

Per saperne di più, consulta il listino