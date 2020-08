Opel Mokka è più leggera oltre a diventare elettrica, ma perde la X

Uscita di scena la Mokka con la X, andata in pensione alla fine dell'anno scorso, Opel ha subito trovato un erede che ora si chiama solo Mokka senza la X e che sarà ordinabile da fine estate, ma per le prime consegne si dovrà attendere fino all'inizio del 2021. Sarà disponibile da subito anche nella versione elettrica Mokka-e col motore da 136 cv e 260 Nm di coppia, il medesimo delle cugine DS 3 Crossback E-Tense e Peugeot e2008, con le quali condivide il pianale Cmp più leggero di 120 kg rispetto alla Mokka X. Le batterie sono accreditate di 50 kWh e si rigenerano per l'80% in appena 30 minuti.