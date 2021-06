Opel Mokka-e traino fino a 1.400 kg

In quattro metri e 15 cm, 12 meno di prima, la Mokka propone una linea originale. Il suo nuovo volto è il primo grande punto di rottura, identico per le versioni termiche ed elettrico, è un unico pezzo di plastica traslucida nera che unisce i due fari a Led. La Mokka ha un design muscoloso, ma anche pulito e minimal. Rivoluzione fuori e nell’abitacolo. Seduto al posto di guida si ha la sensazione che i due schermi digitali ti abbraccino: è la plancia che è orientata verso il guidatore. Niente male il taglio della batteria da 50 kWh sotto il pianale per consentire una percorrenza massima di 324 km. Lo 0-100 kmh è simile alla versione a benzina, 9 secondi contro i 9,2, ma è nello 0-50 kmh in soli 3,7 secondi che l'elettrico stacca il motore termico. Dal tunnel centrale si selezionano tre tipi di guida: Eco, Normal e Sport.



19/29 21/29 Menu