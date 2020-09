Opel Mokka: ecco com'è la nuova generazione disponibile anche in versione 100% elettrica La nuova generazione di Mokka mostra il nuovo percorso stilistico di Opel ed è il secondo modello (dopo Corsa) ad essere disponibile anche in versione elettrica.

di Giulia paganoni

Opel cambia veste e con la nuova Mokka indicata la strada da seguire per il marchio.

La Casa tedesca, dopo essere entrata a fare parte del gruppo Psa, dimostra tutto il suo potenziale futuro di un marchio che aveva già cambiato pelle con l'arrivo della nuova Corsa. Ma la Mokka fa un ulteriore passo avanti sotto diversi aspetti: abbina ai motori termici a benzina e diesel per la prima volta la versione a batteria e cambia passo anche in fatto di stile.

Ampia condivisione con i modelli del gruppo Psa “Nuovo Opel Mokka è la prova che abbiamo mantenuto la nostra promessa dell'agosto 2017, quando ci siamo integrati con gruppo Psa”. Queste le parole del Ceo Opel, Michael Lohscheller alla presentazione dell'auto. Il nuovo Opel Mokka colpisce per le proporzioni perfette e la precisione fin nei minimi dettagli. La condivisione nell'ambito del gruppo Psa è alla base della nuova Mokka. Realizzata sullo stesso pianale multi-energia condiviso del Gruppo Psa (il Cmp - Common Modular Platform) che ha portato al debutto prima della nuova Peugeot 208, poi della DS3 Crossback oltre alla Citroen C4 in arrivo, la Mokka è più leggera di 120 kg rispetto alla precedente X.

Le dimensioni sono compatte e più ridotte rispetto alla generazione precedente: 415 cm in lunghezza, 12,5 cm in meno. Simile, invece, la capacità del bagagliaio che di base offre 350 litri. Aumenta di appena un cm anche la larghezza: misure che abbinate allo stile che prevede linee molto più tese che fanno sembrare la vettura maggiormente piantata a terra, merito anche di un'inedita mascherina che si sviluppa in orizzontale e integra non solo il logo del brand, ma dei piccoli fari a Led. Grintosa anche la parte dietro con dei fanali tutti a sviluppo orizzontale.

Gli interni: digitalizzazione ma con un occhio alla sicurezza

Anche l'abitacolo riflette la chiara filosofia. Il nuovo Opel Pure Panel integra due schermi ampi e si concentra sull'essenziale. A differenza dei cruscotti sovraccarichi di informazioni e controlli, il nuovo Pure Panel ha un design estremamente chiaro. È chiaramente strutturato e comprensibile a colpo d'occhio. I designer Opel attribuiscono grande importanza al digital detox. Al fine di evitare la distrazione del conducente, hanno garantito il funzionamento intuitivo del sistema. I pulsanti controllano ancora le funzioni più importanti, ma senza dover navigare attraverso sottomenu. Infatti, l'obiettivo è fornire informazioni chiare, cercando però di evitare il più possibile distrazioni a chi guida.

Tre tipologie di motorizzazione.

È anche elettrica da subito Per la prima volta nella storia di Opel, nuovo Mokka sarà disponibile dall'i nizio delle vendite con una versione tutta elettrica, lo stesso che equipaggia gli altri modelli 100% alla spina del gruppo Psa. Il propulsore elettrico eroga 100 kW (136 cv) con 260 Nm di coppia massima immediatamente disponibili dalla partenza. Sono tre le modalità di guida (Normal, Eco e Sport) per un buon equilibrio di prestazioni o maggior divertimento, a seconda delle loro preferenze. La velocità massima è limitata a 150 km/h per ottimizzare l'energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh, garantendo un'autonomia di circa 320 km in modalità 100% elettrica (ciclo Wltp). La ricarica veloce a 100 kW DC per la ricarica dell'80% in 30 minuti è di serie. Che si tratti di wall box, ricarica veloce o soluzione cavo per la presa domestica, il nuovo Opel Mokka-e è pronto per tutte le opzioni di ricarica: da monofase a trifase a 11 kW. Opel offre una garanzia di otto anni/160.000 km per la batteria.La gamma motori termici, vivaci ma economici, offrono potenze che vanno da 74 kW (100 cv) a 96 kW (130 cv). I nuovi motori a benzina hanno ridotto al minimo gli attriti. Anche il turbocompressore risponde immediatamente, con forte sviluppo di coppia a bassi giri. Il motore di ingresso è dotato di serie di un cambio manuale a sei marce. Con il powertrain più potente, sono disponibili sia il cambio manuale a sei marce che l'automatico a otto rapporti.I due motori a benzina sono affiancati da un vivace diesel da 1.5 litri con cambio manuale a sei marce, che produce 81 kW (110 cv) e una coppia massima di 250 Nm.

Sistemi di assistenza alla guida e tecnologie di bordo

Il nuovo Mokka rimane fedele alla tradizione di Opel di rendere disponibili a un'ampia gamma di acquirenti tecnologie innovative provenienti da segmenti di mercato superiori. Questi includono sistemi avanzati come l'Advanced Cruise Control (Acc) e l'Active Lane Positioning. Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie all'avanguardia con gli IntelliLux Led matrix adattivi e quindi senza abbagliamento, con 14 elementi, unico nel segmento di mercato di Opel Mokka. Tutte le versioni sono dotate di serie di un freno di stazionamento elettrico e di riconoscimento dei segnali stradali. È disponibile anche una retrocamera a 180 gradi e l'Automatic Park Assist.L'offerta di infotainment comprende i sistemi multimedia radio e multimedia navi con schermo touch a colori da 7 pollici e il top di gamma multimedia navi pro con schermo touch a colori ad alta risoluzione da 10 pollici. I monitor sono integrati con il nuovo Pure Panel e inclinati verso il conducente. Il cruscotto digitale si estende fino a 12 pollici.L'eccellente ingegneria dei sedili è tipica di Opel: sono disponibile un Alcantara sportivo e un classico interno in pelle. Il fiore all'occhiello è il sedile riscaldato in pelle con funzione di massaggio per il conducente. Il conducente e il passeggero possono posizionare i loro smartphone nel vano della console centrale, dove i telefoni compatibili possono ricaricarsi induttivamente (wireless).

Prezzi Opel

Mokka è disponibile sin dall'inizio delle vendite con trazione elettrica e motori a combustione altamente efficienti. Nuovo Opel Mokka è ora ordinabile ad un prezzo di ingresso di 22.200 Euro (chiavi in mano in Italia). Mentre per la versione elettrica, i prezzi partono da 34mila Euro (chiavi in mano in Italia). Le vendite stanno per prendere il via e sarà disponibile nelle concessionarie da inizio 2021.