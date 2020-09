Opel Mokka dopo la Corsa anche il suv compatto EV

Il crossover compatto di Opel, la rinnovata Mokka arriverà nelle concessionarie soltanto all'inizio del 2021, ma è già possibile ordinarla: la versione “base” Edition, col 1.200 cc turbo benzina da 100 cv e il cambio manuale a 6 marce, costa 22.200 euro. La Mokka Edition, invece, col 1.200 cc da 130 cv costa 23.200 euro e può essere richiesta anche con il cambio automatico a 8 rapporti pagando un extra di 1.500 euro.

E' in vendita a 23.700 euro la Mokka Edition col turbodiesel di 1.500 cc da 110 cv. Infine la versione elettrica Mokka-e Edition è disponibile al prezzo di 34.000 euro che scendono a 23.000 sfruttando gli incentivi statali e il contributo dei concessionari Opel. Tutte le Mokka offrono di serie le ruote in lega di 16 pollivi, il clima manuale, il volante in pelle, il sistema multimediale con schermo da 7 pollici e sempre da 7 pollici è anche il display del nuovo cruscotto