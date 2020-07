Opel Mokka, perde la X ma guadagna l’elettrico

Ordinabile subito dopo l'estate ma in consegna soltanto all'inizio dell'anno prossimo è più compatta della generazione precedente visto che misura 415 cm in lunghezza, 12,5 cm in meno. Simile, invece, la capacità del bagagliaio che di base offre 350 litri. Aumenta di 1 cm anche la larghezza: misure che abbinate allo stile che prevede linee più tese fanno sembrare la vettura maggiormente piantata a terra, merito di un'inedita mascherina che si sviluppa in orizzontale e integra il logo del brand e dei piccoli fari a Led. Il motore elettrico ha 136 cv di potenza massima per un'autonomia di circa 330 km.