Opel, la nuova Mokka pronta al lancio nel mesi di marzo

In consegna da marzo la nuova Opel Mokka sarà disponibile da subito anche nella variante elettrica Mokka-e oltre che con dei prezzi di listino a partire da 22.200 euro per le versioni termiche e da 34.000 euro in quella ad emissioni zero, ma grazie agli incentivi il prezzo può scendere fino a 23.000 euro, se si ha un'auto da rottamare o a 27.500 euro senza demolizione. La sport utility elettrica è spinta da un powertrain da 136 cv e dispone di una batteria da 50 kWh garantita 8 anni: l'autonomia è di 324 km. La ricarica può avvenire tramite un sistema fast charge da 100 kW, monofase o trifase a 11 kW. Previsti anche per l'elettrica 4 allestimenti Edition, Elegance, GS Line e Ultimate più la GS Line+ che è acquistabile soltanto online sul sito del brand.