Opel progetta un mega suv elettrico targato Monza Il brand tedesco del Gruppo Psa starebbe preparando un Battery electric vehicle a batteria a ruote alte, sulla base della concept di sportiva con l'obiettivo di farne l'ammiraglia del futuro di Corrado Canali

Per ora è soltanto un rumors, ma l'intenzione di progettare una sportiva elettrica sfruttando la nuova piattaforma cVMP sta circolando nei corridoi della sede di Opel a Russelsheim in Germania. Un'occasione anche di far rivivere il nome di Monza simbolo da sempre di sportività che la il brand aveva ipotizzato per una concept esposta al Salone di Francoforte nel 2013. Sebbene alla show car non ha più fatto seguito un modello di serie, le soluzione estetiche della vettura laboratorio erano servite a definire un nuovo linguaggi di design per le Opel di allora. L'obiettivo sarebbe di lanciare un suv Ev nel 2024.



Un'ammiraglia a ruote alte a batteria ma sportiva



La vettura che potrebbe derivare dal progetto ancora in fase di studio potrebbe collocarsi ai vertici dell'offerta di Opel con una lunghezza di circa 4,9 metri decisamente superiore alla Granland X di oggi. Punta di partenza la nuova piattafforma eVMP per veicoli elettrici annunciata da Psa e destinata sia a modelli compatti o di medie dimensioni con diverse capacità di batteria e di conseguenza di autonomia fino a 650 km con una sola carica. Naturalmente il suv che ne potrebbe derivare sarebbe disponibili sia con il marchio Opel che con quello Vauxhall. Una soluzione interessante ma ancora tutta da vedere.



A dare il via al progetto toccherà al nuovo gruppo Stellantis



Vista la tempistica progettuale il mega suv a batteria sarà approvato dal nuova soggetto che nascerà dalla fusione fra Psa e Fca, Stellantis, dunque ancora tutta da verificare, ma ai piani alti di Opel sono convinti di potere trasferire anche alle future vetture elettriche quel upgrade di sportività nelle diverse soluzioni rispetto ad oggi che verranno elaborate. Come dire che la mobilità elettrica deve essere comunque divertente e deve garantire emozioni e non solo calcoli in tema di sostenibilità o di risparmio energetico. Un Dna del resto che le vetture elettriche del futuro dovranno prendere in considerazione.