Opel: prosegue lo sviluppo della Corsa e-rally, l'auto da competizioni elettrica

Nuovi standard di sicurezza per l'Ada Opel e-rally Cup, il primo campionato monomarca di auto sportive 100% elettriche in programma in Germania per la prossima primavera

I rally si tingono di elettrico. Dopo il campionato di monoposto completamente alla spina è tempo di saggiare anche le prestazioni degli ioni di litio sulle auto da rally.

Una disciplina, quella rallistica, che pare poco propensa ad abbracciare l'elettrico ma, nonostante le difficoltà, soprattutto in ordine di sicurezza e autonomia, Opel sta sviluppando la prima auto da rally elettrica.



Corsa e-rally: la prima auto da competizione 100% elettrica

Nessuno ha mai organizzato una competizione rally elettrica monomarca prima d'ora. Importanti sono le regole e le normative corrispondenti che devono essere sviluppate in parallelo con l'auto da competizione. Opel e Adac, come organizzatori, stanno lavorando a stretto contatto con il Deutscher Motor Sport Bund (Dmsb - Federazione Tedesca del Motor Sport) in questo processo.L'avvio del campionato è previsto per la prossima primavera, nel frattempo si stanno svolgendo numerosi test per la messa a punto delle auto.



Dall'auto di serie a quella da corsa

La Opel Corsa-e Rally si basa sul modello di produzione. Questo rende l'impegnativo lavoro degli ingegneri di Opel Motorsport molto più facile. Dopo tutto, la Corsa-e soddisfa già gli altissimi standard europei per l'approvazione dei veicoli nonché è conforme anche al regolamento Un Ece R100.02 che definisce le condizioni per l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i requisiti speciali per il gruppo propulsore elettrico dei veicoli stradali e delle loro batterie.. Ulteriori normative specifiche per le competizioni stabilite dalla Fia e dalla Dmsb servono a migliorare ulteriormente la sicurezza. Per esempio, nel sottoscocca di Opel Corsa-e Rally, l'acciaio ad alta resistenza protegge i 18 moduli batteria, che a loro volta sono installati in un involucro. Inoltre, la vettura è dotata di una piastra protettiva in alluminio dello spessore di cinque millimetri.



Caratteristiche tecniche dell'auto

La Opel Corsa-e Rally monta un motore da 100 kW (136 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e permette di raggiungere un'autonomia di 337 km nel ciclo Wltp, stesso sistema utilizzato dall'auto di serie. Per ottimizzare l'autonomia per le prove rally, sono previste tre modalità di guida: in “modalità competizione”, la massima potenza e la coppia massima (260 Nm) sono disponibili. Le auto elettriche vantano una coppia particolarmente elevata, per cui la “modalità pioggia” offre una curva della coppia adatta alle superfici scivolose. Nei trasferimenti tra una prova e l'altra e per raggiungere l'assistenza le squadre utilizzeranno la “modalità eco” orientata al risparmio di energia.Ancora da chiarire le modalità di ricarica della vettura durante la manifestazione.



Formazione anche per il personale addetto alla sicurezza

Il Deutscher Motor Sport Bund ha la responsabilità di garantire che le severe norme di sicurezza possano essere rispettate in ogni momento durante un evento. Da un lato, si tratta delle specifiche tecniche della vettura, i cui dati chiave sono disciplinati nell' Appendice J del Codice Sportivo Internazionale. Dall'altra, uno dei compiti più importanti per il Dmsb è l'addestramento dei giudici di gara dei rally, dai commissari di gara delle prove speciali al personale del parco assistenza. Per tutte le persone che devono svolgere determinati compiti su o con un'auto da competizione elettrica, sono richieste diverse certificazioni di sicurezza, che sono classificate in base ai colori blu-verde-giallo-arancio-rosso. Solo coloro che sono certificati nella categoria rossa sono autorizzati a svolgere interventi sul sistema ad alta tensione della Opel Corsa-e Rally o qualsiasi altra auto elettrica da rally.