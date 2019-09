Opel, al Salone di Francoforte 2019 debuttano Corsa, Astra Restyling e Grandland X ibrida

Per questo modello è stata presentata anche la versione elettrica da rally, basata proprio sulla versione elettrica di serie. Questo farà il suo debutto nel trofeo Adac Opel e-Rally, programma riservato alle auto elettriche di un marchio. Secondo quanto riportato dal costruttore, monterà un motore elettrico da 136 cv (100kW) con una coppia di 260 Nm abbinato a una batteria da 50 kWh. La trazione sarà anteriore con differenziale Torsen. Al momento non si parla ancora di quanto possa essere l'autonomia delle batterie e come siano organizzate le competizioni.



Restyling di Astra: debuttano nuovi motori Euro 6d

Astra propone un aggiornamento che si sviluppa in tre punti: una inedita gamma motori, un'aerodinamica migliorata e un nuovo sistema di illuminazione.



La piattaforma non cambia dalla serie K del 2015, della quale è il restyling, ma neanche il design subisce molte variazioni.

Nuove invece le tre motorizzazioni: due benzina e un diesel. I primi sono rappresentati dal 1.2 litri declinato nelle potenze di 110, 130 e 145 cv e il 1.4 litri da 145 cv. Mentre la gamma diesel si compone del 1.5 litri da 105 e 122 cv.



Per quanto riguarda le trasmissioni, Opel Astra 1.2 è abbinata solo al cambio manuale a 6 rapporti, mentre Astra 1.4 è disponibile esclusivamente con il nuovo cambio automatico a variazione continua (CVT) a 7 rapporti. Mentre sul diesel è previsto sia il manuale a sei rapporti che l'inedito automatico a nove velocità.



Il lavoro degli ingegneri ha permesso una riduzione del 21% delle emissioni di CO2, che raggiungono quindi i 99 g/km nei benzina e 90 g/km nel diesel.

Inoltre, l'aerodinamica è stata migliorata per ridurre consumi ed emissioni.

Il prezzo di partenza per il mercato italiano sarà di circa 24mila euro per la hatchback e circa 25mila per la Sports Tourer.