Opel, si cambia. Ecco la nuova nuova Mokka per la svolta. Ed è anche elettrica

Motori termici, benzina e diesel più l'Ev

La nuova Mokka è disponibile nelle versioni a benzina col 1.200 cc turbo a 3 cilindri, con 100 o 130 cv, quest'ultimo anche col cambio automatico a 8 marce. In alternativa ci sarebbe anche il diesel 1.500 cc a quattro cilindri con 100 cv ormai un po' ai margine del progetto, ma soprattutto l'elettrica, con 136 cv e batteria da 50 kWh che, nel caso più favorevole recupera l'80% dell'energia in 30 minuti. Inoltre, per tutte le Mokka, i primi clienti che effettuano l'ordine online, sul sito opel.it, hanno diritto a una serie di agevolazioni come lo sconto del 50% su tutti gli optional, la Rca gratis per un anno, la wallbox per la ricarica dell'elettrica nel garage pari ad valore di 1.000 euro inclusa nel prezzo.

Dotazione standard completa di tutto o quasi

Buona la dotazione di base della nuova Mokka che ha i cerchi in lega, il mantenimento in corsia, la frenata automatica di emergenza anche in presenza di pedoni, i fari full led, l'anti-colpo di sonno e i quattro alzavetro elettrici. Non mancano poi accessori raffinati per la categoria, quali i sedili in pelle e con funzione di massaggio a 1.200 euro, i fari a matrice di led che disegnano il fascio luminoso istante per istante, in modo da non abbagliare gli altri utenti della strada a 600 euro e il cruise control adattativo a 550 euro, ma di serie per gli allestimenti più completi. Insomma non manca di dotazioni.

Il benzina da comprare l'elettrico da sognare

Ma come va? Partiamo dal modello a benzina, il più potente da 130 cv. E' un tre cilindri molto reattivo e dunque ideale nel traffico, bisognerebbe metterlo alla prova nei viaggi a lungo raggio, ma in momenti di emergenza sanitaria come questi non è possibile. L'impressione è che non avrà gli stessi bassi consumi di un diesel, ma con una guida più accorta a cui ci dovremo prima o poi abituare le differenza non sono così di rilievo. Ma la vero sorpresa è l'elettrico: zero rumore, zero emissioni, ma tantissima reattività. Tutto le elettriche lo sono ma gli oltre 100 kg in meno della Mokka fanno la differenza.

Incentivi e rottamazione a favore dell'elettrica

Infine perché comprarla? Intanto la Mokka è una bella vettura anche rispetto alla nuova Corsa e inoltre sembra catturare l'attenzione. Lo abbiamo notato nel corso del test sia con la vettura in versione bicolore con predominanza di bianco, ma soprattutto con verde brillante di cui si diceva. Inoltre costa non certo uno sproposito: si parte dal 22 mila euro per la versione a benzina fino ad arrivare agli oltre 34 dell'elettrica, ma qui vengono in soccorso sia gli ecobonus statali che la rottamazione. Il risultato è che il listino scende fino a 23.000 euro. La nuova Mokka è nelle concessionarie dal 20 marzo.