Opel svela le tre anteprime mondiali al Salone di Monaco

Opel presenta alla IAA Mobility la rassegna che si svolgerà da 5 al 10 settembre a Monaco di Baviera la sua visione futura. Se infatti il concept Experimental è considerata la base delle future vetture della casa automobilistica di Russelsheim in Germania sia la nuova Corsa Electric così come la Astra Sport Tourer Electric entrambe a batteria si preparano ad arriverà ad arrivare sul mercato nel prossimi mesi garantendo un’offerta di modelli potenziata di elettriche.

La concept car più visionaria del brand di Stellantis

La Opel Exsperimental porta innanzitutto al debutto il Bliz, ovvero il nuovo logo ridisegnato che sarà introdotto sull’intera gamma. Ma in generale concept è cosiderata il manifesto tecnoloigco oltre che di stile che anticipa il futuro linee estetiche del brand senza necessariamente svelare un modello specifico destinato alla produzione di serie. All'interno, in particolare, colpisce per grande spaziosità utile che è resa possibile dall'ottimizzazione della volumetria dell’abitacolo.

L’impianto sterzante è a comando elettrico

Il volante si ripiega quando non è necessario, un meccanismo reso possibile dall'impianto sterzante a comando elettrico che riduce il peso eliminando i componenti meccanici dello sterzo. I sedili adattivi poi abbinano una struttura snella, ma resistente, con tessuti arricchiti della tecnologia mesh 3D. I tessuti elettrocromici creano un ambiente improntato al benessere.

La Corsa a batteria con due diversi ppwertrain

La versione più potente da 156 cv aumenta l'autonomia fino ad oltre 400 km rispetto ai 354 km della 136 cv. Ma le novità si focalizzano soprattutto all'interno. A richiesta è infatti offerta un cruscotto che è completamente digitale oltre ad includere la piattaforma integrata Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies dotata di funzionalità grafiche, multimediali e di visione computerizzata potenziate per offrire una user experience più integrata, adattiva è finalizzata.

Astra Sports Tourer Electric la wagon a batteria

La nuova familiare elettrificata della casa di Rüsselsheim dispone di un motore elettrico da 156 cv e 270 Nm di coppia ed è in grado di garantire una velocità massima di 170 kmh. Con tutti i sedili in uso, la nuova Opel a batteria dispone di un volume di carico di 516 litri che può inoltre aumentare fino a 1.553 litri abbattendo i sedili della fila posteriore. Come anche la versione a cinque porte, la nuova station elettrica beneficia di un peso a vuoto che è ridotto a 1.760 kg,