Opel: terminata la stagione 2022 dell'Adac Opel e-Rally Cup

L'elettrico è sbarcato anche nei rally. La Adac Opel e-Rally Cup si è imposta come la prima coppa monomarca per auto rally elettriche al mondo e continua a crescere. Per la seconda stagione sono state sette le manifestazioni che hanno visto sfidarsi team provenienti da Germania, Austria, Finlandia, Svezia, Romania, Gran Bretagna e Paesi Bassi hanno lottato per conquistare punti, coppe e premi a bordo di Opel Corsa-e Rally identiche dal punto di vista tecnico.



In arrivo una Opel Corsa-e rally5



La conoscenza del campionato monomarca Adac Opel e-Rally Cup e l'interesse suscitato sono aumentati considerevolmente rispetto alla stagione 2021. Numerosi team da tutta Europa vogliono partecipare al campionato e anche alcuni organizzatori vogliono realizzare una gara dell'Adac Opel e-Rally Cup. La Opel Corsa-e Rally funge anche da riferimento per una nuova categoria Rally5 elettrico, al momento in fase di sviluppo da parte della FIA, l'organismo mondiale che governa le competizioni automobilistiche. In questa stagione è stato dimostrato che già allo stato attuale, l'interesse per il mondo del rally in elettrico funziona: dal veicolo all'infrastruttura di ricarica elettrica e alle strutture di sicurezza. Ovviamente si tratta di una base di partenza che con il tempo potrà essere migliorata sempre più.



Caratteristiche tecniche della Opel Corsa-e da rally



La Opel Corsa-e Rally è stata ottimizzata e migliorata in diversi dettagli rispetto a quella utilizzata nella prima stagione: il differenziale autobloccante a dischi multipli di nuovo sviluppo aumenta la trazione dell'auto rally elettrica da 100 kW/136 cv e la nuova versione del software migliora la gestione termica della batteria da 50 kilowattora. Inoltre il sound system è stato modificato per accrescere il fascino acustico di questa auto rally elettrica.



Ricordiamo che l'infrastruttura di ricarica della Adac Opel e Rally Cup, sviluppata in collaborazione con Opel Motorsport, utilizza energia generata da fonti rinnovabili prelevata dalla rete elettrica pubblica. La corrente di media potenza viene inviata a un trasformatore specificamente adattato per le necessità del rally (“DCSource”), la cosiddetta Centrale (Power House). Si evita in questo modo la presenza di una cache e la massima potenza di 2,0 megawatt viene fornita a 18 punti di ricarica, uno dei quali si trova presso la tenda per l'assistenza di ogni vettura partecipante alla competizione. Ogni punto di ricarica è in grado di alimentare il veicolo fino a 140 kilowatt (kW) di potenza, mentre la Opel Corsa-e Rally può caricare al massimo 100 kW in corrente continua (CC). La batteria da 50 kilowattora (kWh) della vettura rally si ricarica all'80 per cento in circa 30 minuti. Anche durante le fermate più brevi, ricaricare per le prove speciali successive non risulta quindi un problema.



Adac Opel e-Rally Cup 2023: già al lavoro per la prossima stagione



Per la Adac Opel e-Rally Cup 2023 sono previste otto gare, di cui almeno quattro si svolgeranno al di fuori della Germania, in altri paesi europei. Il calendario sarà annunciato al più tardi all'inizio di dicembre, in occasione del Motor Show di Essen.